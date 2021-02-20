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HABER /  DÜNYA

NATO askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı

Irak’ta NATO askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü’ne roket saldırısı düzenlendiği bildirildi.

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Irak’ın Salahaddin vilayetinde NATO askerlerinin yer aldığı Beled Askeri Üssü’ne roketli saldırı düzenlenmesi sonucu yabancı 3 sözleşmeli personel yaralandı.

Irak basınında yer alan haberlere göre, Salahaddin’de NATO güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü’ne 3 füzeyle saldırı düzenlendi.

Saldırıda üste bulunan yabancı 3 sözleşmeli memurun yaralandığı aktarıldı.

Irak hükümetinden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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