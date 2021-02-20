NATO askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı

Irak’ta NATO askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü’ne roket saldırısı düzenlendiği bildirildi.Abone ol
Irak’ın Salahaddin vilayetinde NATO askerlerinin yer aldığı Beled Askeri Üssü’ne roketli saldırı düzenlenmesi sonucu yabancı 3 sözleşmeli personel yaralandı.
Irak basınında yer alan haberlere göre, Salahaddin’de NATO güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü’ne 3 füzeyle saldırı düzenlendi.
Saldırıda üste bulunan yabancı 3 sözleşmeli memurun yaralandığı aktarıldı.
Irak hükümetinden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.