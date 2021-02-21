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ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey: ABD’nin PKK açıklaması aptalca oldu

ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Gara’daki mağara katliamı açıklamasını ‘aptalca’ diye niteledi. Jeffrey, bu ifadelerin kullanılmasını yeni dışişleri ekibinin tecrübesizliğine bağlandı.

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ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Irak Gara’da 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından katledilmesi sonrasında yaptığı açıklamayı ‘aptalca’ diye niteleyerek, bu ifadelerin kullanılmasını yeni dışişleri ekibinin tecrübesizliğine bağlandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ilk açıklamada, “Eğer sivil ölümlerin, PKK tarafından gerçekleştirildiği doğrulanırsa, en şiddetli şekilde kınıyoruz” demişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinden sonra ise ABD Dışişleri katliamla ilgili net olarak PKK’yı suçlayan bir açıklama yapmıştı.

Jeffrey bu konuda, “Türkiye’ye hayatını kaybeden 13 vatandaş ve 3 askeri için başsağlığı dilemek istiyorum. Sınırın ötesine götürülen rehineleri kurtarmak için ordunuzu kullanmanın yanlış hiçbir tarafı yok, bu doğru bir hareket. Yapılan aptalca ilk açıklamayı izah etmenin kolay bir yolunu bulamıyorum” dedi. ABD’li yetkililerin bu hatayı Türk yetkililerin yardımıyla düzeltmesini ‘iyi bir şey’ olarak niteleyen Jeffrey, “Yaşananlar yeni ekibin tecrübesizliğini gösteriyor” dedi.

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