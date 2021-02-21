Serpil Barlas kimdir öldü mü kaç yaşında ölüm sebebi nedir?

Özellikle 1980'li yıllarda yaptığı şarkılar ile adından söz ettiren şarkıcı Serpil Barlas 64 yaşında öldü. Barlas'ın kalbindeki ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Peki kimdir Serpil Barlas, aslen nereli, evli mi, eşi ve çocukları kimdir?

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Bir dönem Türk Pop Müziği'ne damgasını vuran Serpil Barlas'ın dün gece saat 23.00 sularında, Beşiktaş'taki evinde akşam yemeğinin ardından kalbindeki ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiği öğrenildi. Serpil Barlas'ın cenazesi, 22 Şubat Pazartesi günü Feriköy Mezarlığı'nda anneannesi Macide Balkış'ın bulunduğu aile kabristanına defnedilecek.

Yeni bir single hazırlama planı vardı: Barlas, özellikle 1980'li yıllarda seslendirdiği şarkılarla büyük bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmış, üstlendiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gündem yaratmıştı. Uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Serpil Barlas, müzik çalışmalarına orada devam etmişti. Ünlü kompozitör Uğur Dikmen ile evli olan Barlas, aynı zamanda Türk Sanat Müziği'nin assolistlerinden Aysel İpar'ın da kızıydı. Son olarak bir single hazırlıkları içinde olan sanatçı, Nisan ayında stüdyoya girmeyi planlıyordu.

Serpil Barlas kimdir: Şehir Tiyatroları’nda başlayıp, müzikle devam eden uzun bir sanat serüveninin kahramanı Serpil Barlas… Yıllarca dönemin önemli orkestralarında solistlik yapan Barlas’ın hayatındaki dönüm noktası ise, Altın Ses Yarışması’ndaki başarısı oluyor. Böylelikle hepimiz onu ilk 45’lik plak çalışmasının çıkış şarkısı ‘Dibi Dibi Da’ ile tanımaya başlıyor, Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finalinde ‘Yaşamaya Bak’ isimli şarkısı ile 1970’lerin Türkiye’sinde evlerimize konuk ediyoruz. 1978 yılında Amerika’ya yerleşen sanatçının yolu 1993 yılında tekrar ülkesine düşüyor. O yıllardan bu yana AIDS ile mücadele eden Barlas, 1998-2001 yılları arasında da özel bir televizyon kanalında yayınlanan “Serpil Barlas’la Kurdele” isimli programla adından uzun zaman söz ettirmeye başlıyor.