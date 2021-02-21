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3 hattan ByLock kullanmış! Aydın'da trafik denetiminde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Anadolu Ajansı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polisin trafik denetimi sırasında yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi cezaevine gönderildi.

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Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nazilli-Aydın kara yolunda denetim gerçekleştiren polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. 

 3 telefon hattından ByLock kullandığının tespit edilmiş

Araçtaki Ö.P'nin Nazilli'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan arandığı tespit edildi. 

Gözaltına alınan Ö.P. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi. 

Ö.P'nin 3 telefon hattından ByLock kullandığının tespit edildiği belirtildi.

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