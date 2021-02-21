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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan TEKNOFEST yarışmaları için son çağrı

 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençleri dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in yarışmalarına davet ederek, son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğunu hatırlattı.

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Varank, Twitter hesabından "Düşünen, üreten, icat çıkaran, gözü yükseklerde hatta uzayda olan sevgili gençler." notuyla paylaştığı mesajında, gençleri TEKNOFEST yarışmalarına davet etti.

Yarışmalara son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğunu anımsatan Varank, "Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te, onlarca yarışma, yüzlerce takım, milyonlarca lira ödül, hepsinden öte umut var." ifadesini kullandı.

5 milyon liradan fazla ödül

Bu yıl 21-26 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına, ilkokuldan lisansüstü mezun seviyesine kadar gençler başvuruda bulunabilecek.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları, roketten otonom sistemlere, tarımdan insansız sualtı araçlarına kadar 35 farklı kategoride düzenlenecek. 

Geçen yıldan farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez gerçekleştirilecek.

Gençlerin teknoloji geliştirme ve üretme konusunda ilgilerini artırmak, bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını başarıyla tamamlayan takımlara 2021’de 5 milyon liradan fazla malzeme desteği sağlanacak. 

TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazananlar da 5 milyon liranın üzerinde ödülün sahibi olacak.

Araç yarışları Formula 1 pistinde

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları bu yıl Intercity İstanbul Park Formula 1 yarış pistinde gerçekleştirilecek.

Geçen yıl TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden ve 84 ülkeden 20 bin 197 takım, 100 bin genç başvuruda bulunmuş, 5 bin finalist genç, çoğunluğu Gaziantep'te düzenlenen final yarışmalarında kıyasıya mücadele etmişti.

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