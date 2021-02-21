Yüz yüze eğitimde devamlılık sorumluluğu var mı?

Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ilkokullar ve ortaokullar ne zaman başlayacak araştırması normalleşme takviminin açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup devam zorunluluğu aranmayacak

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Okullar açılıyor mu, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak araştırması son günlerde öğrencilerin gündeminde. Normalleşme takviminin 1 Mart'tan itibaren iller bazında uygulanmaya başlayacak olması öğrencileri heyecanlandırdı. Peki yüz yüze eğitimde öğrencilerin devam zorunluluğu olacak mı, devamsızlık kaç gün olacak?

Yüz yüze eğitimde devam sorumluluğu var mı: Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından konuya ilişkin talebin bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletilmesi gerekiyor.

Ortaokullar ne zaman açılacak: MEB'den yapılan açıklamaya göre, 1 Mart'tan itibaren tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

Dolayısıyla 8'inci sınıf öğrencileri, 1 Mart tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak. Ortaokuldaki diğer kademeli sınıflar için ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Eğitim öğretim takvimine yönelik geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." ifadesini kullanmıştı.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.Özel eğitim okulları ve sınıfları, özel gereksinimli öğrenciler için de aynı tarihten itibaren yüz yüze eğitim vermeye başlayacak.

İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise onar dakika olacak.