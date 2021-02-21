Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor son haberi Erdoğan duyurdu

Haftasonu 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek araştırması son günlerde vatandaşın gündeminde. Normalleşme takvimi açıklandı ve 1 Mart'tan itibaren kademeli olarak, vaka sayılarının durumuna göre başlayacak. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, yüzyüze eğitim ne zaman kaçıncı sınıfla için başlayacak?

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Koronavirüs yasaklarının ne zaman biteceği son gelişmeler ile takip ediliyor. Vaka sayısında yaşana düşüş sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan illere göre belirlenen kriterler ile kısıtlamaların mart ayından itibaren kaldırılacağını bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu 8-14 Şubat tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı haritasında Bartın'ın ortalaması 100 bin kişide 44,69 olarak bulunmuştu. Bartın'da 1 Mart tarihinden itibaren kısıtlamaların kaldırılacağı açıklandı.

Kısıtlamalar ilk hangi ilde kaldırılacak: Bartın İl Pandemi Kurulu, 1 Mart'tan itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi ile 65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların umumi pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlamanın kaldırılmasına karar verdi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Sinan Güner başkanlığında gerçekleştirilen Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, kademeli normalleşme sürecine dair yeni kararlar alındı.

İl Pandemi Kurulu, çevrimiçi olağanüstü toplanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınması gereken tedbirleri ve kademeli normalleşme sürecini değerlendirdi.

Pandemi İl Koordinasyon Kurulunda üyelerin de görüş ve önerileriyle alınan kararlar şöyle:

"1 Mart'tan itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilecek. 1, 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretim haftada 5 gün olarak gerçekleşecek. 5, 6, 7, 9, 10. ve 11. sınıflar ise ikişerli gruplara ayrılacak. İlk gruplarda eğitim-öğretim pazartesi ve salı günleri, ikinci gruplarda ise perşembe ve cuma günleri gerçekleşecek. Çarşamba günleri ise okullarda dezenfeksiyon işlemleri sağlanacak. Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren kantinler de masa ve sandalyeler kaldırılarak, öğrenci yoğunluğunu önceleyecek şekilde kısa süreli ve temel ihtiyaçların teminine yönelik satış yapılması koşuluyla açılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan normalleşme mesajı!

Bartın Üniversitesinde bahar dönemi teorik eğitimlerinin Yüksek Öğretim Kurulunun kararları doğrultusunda tamamen çevrimiçi yapılacağı aktarılan açıklamada, "Uygulamalı eğitimler ise azami tedbirler sağlandıktan sonra mümkün olan en uygun şartlarda kademeli olarak yüz yüze yapılabilecek. Uygulamalı eğitimler için şehir dışından gelecek üniversite öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait yurtlarda ve ayrı ayrı odalarda misafir edilecek. Öğrencilerin yurtlara kabul edilmeden önce gerek görülmesi halinde resen, istemeleri halinde ise takdiren PCR testleri İl Sağlık Müdürlüğünce yapılabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca 65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların umumi pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlama da 1 Mart'tan itibaren kaldırılacak.

Kafe, restoran, kahvehane, kıraathane ve çay ocağı gibi kapalı veya evlere servis yöntemiyle çalışan işletmelerin açılıp açılmayacağı, açılacak ise hangi şartlarda açılacağına ise Sağlık Bakanlığının iller bazında belirleyeceği 4 kademeli risk (düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller) sınıflandırmasından sonra değerlendirmeye alınacak.

Diğer illerde kısıtlama ne zaman bitecek: Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalara ilişkin açıklamalar yapmıştı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirterek, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." dedi.

Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerin durumunun da illerdeki vaka sayısına göre değerlendirileceğine işaret eden Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:

"Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.