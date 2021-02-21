BIST 1.560
DOLAR 6,98
EURO 8,46
ALTIN 400,02
HABER /  DÜNYA

ABD'de silahlı saldırılar: 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Louisiana eyaletinde silahlı bir saldırganın girdiği bir silah mağazasında açtığı ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybederken, Pensilvanya eyaletindeki bir bovling salonuna düzenlenen silahlı saldırıda da bir kişi yaşamını yitirdi.

Abone ol

Amerikan NBC kanalının polis kaynaklarına dayandırdığı haberde, New Orleans kentinde, elinde silahı olan bir saldırganın bir silah mağazasına girmesi ve rastgele ateş açması sonucu 3 kişinin olay yerinde öldüğü belirtildi.

2 kişi hastaneye kaldırıldı
Haberde saldırıya uğrayan 2 kişinin de hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Bölge polisinden alınan bilgiye göre, silah mağazasına giren saldırganın, mağaza sahibi ile tartıştığı esnada, elindeki silahla rastgele ateş açtığı, önce 1 kişinin hayatını kaybettiği, ancak kısa sürede ağır yaralı iki kişinin de öldüğünün anlaşıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis yetkililerinin ilerleyen saatlerde basın toplantısı ile kamuoyuna açıklama yapacakları belirtildi.

Bovling salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Öte yandan, Pensilvanya eyaletindeki bir bovling salonuna düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

ABD basınının East Norriton Polis Departmanı kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Pensilvanya'nın Montgomery ilçesine bağlı East Norriton bölgesinde, silahlı bir saldırganın saat 18.45 civarında "Our Town Alley" adlı bovling salonuna girerek ateş açtığı belirtildi.

Emniyet yetkilileri, saldırganın salondaki dört kişiyi vurduğunu ve bunlardan birinin olay yerinde öldüğünü aktardı.

Yaralanan üç kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını söyleyen yetkililer, kaçan saldırganın bulunması için çalışma başlatıldığını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Yüz yüze eğitimde devamlılık sorumluluğu var mı?
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Gübre desteği ne zaman ödenecek 2021 ödeme tarihleri
Korkutan açıklama! Koronavirüs ani görme kayıplarına neden olabilir
Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor son haberi Erdoğan duyurdu
Eskişehir'de 4 yaşındaki oğullarıyla katledilmişlerdi! Ailenin katili eski ortak çıktı
Koronavirüsün insanlara bulaşmasında 4 ihtimal var! DSÖ açıkladı
Rıdvan Dilmen Muslera'yı yere göğe sığdıramadı! Dünyada en iyisi
Altın fiyatlarında yükseliş için 'her şey' hazır! Teknik uzman yatırımcıya 'çok yakın' tarih verdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan TEKNOFEST yarışmaları için son çağrı
Yorumlar