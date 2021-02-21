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Olay yeri Mardin! Kahvaltıdan sonra hastanelik oldular

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yaptıkları kahvaltıdan sonra rahatsızlanan anne ve 2 çocuğu, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

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Mardin'de iddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen anne ve 2 çocuğu kahvaltı yaptıktan sonra rahatsızlandı. Ailesinin rahatsızlığını öğrenen baba B.E., eşi ve 2 çocuğunu Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Acil serviste tedaviye alınan anne ve 2 çocuğunun yedikleri gıdadan zehirlendikleri belirlendi. 

Hastanede tedavileri süren anne ve 2 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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