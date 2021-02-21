Olay yeri Mardin! Kahvaltıdan sonra hastanelik oldular

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yaptıkları kahvaltıdan sonra rahatsızlanan anne ve 2 çocuğu, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.Abone ol
Mardin'de iddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen anne ve 2 çocuğu kahvaltı yaptıktan sonra rahatsızlandı. Ailesinin rahatsızlığını öğrenen baba B.E., eşi ve 2 çocuğunu Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Acil serviste tedaviye alınan anne ve 2 çocuğunun yedikleri gıdadan zehirlendikleri belirlendi.
Hastanede tedavileri süren anne ve 2 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.