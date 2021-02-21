Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir paylaştı! Tüfekte dışa bağımlılık bitecek

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Makineli Tüfek PMT 7.62'nin geliştirilmesinin sürdüğünü, bu silah sisteminde dışa bağımlılığın biteceğini açıkladı.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62’nin geliştirmesi sürüyor. Kalifikasyonu tamamlandıktan sonra teslimatına başlayacağımız bu silah sisteminde dışa bağımlılığı bitirecek, artık yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunacağız" dedi.

Sarsılmaz firması geliştirilen PMT 7.62 Makinalı Tüfek, kalifikasyon testlerinin tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hizmetine sunulacak.