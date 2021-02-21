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Yozgat'tan üzüntüye boğan haber! Bir evde çıkan yangında yaşlı çift öldü

YOZGAT'ta sobadan çıkan yangında evde bulunan tüp patladı. Patlamada yıkılan evin duvarları altında kalan yaşlı çift hayatını kaybetti.

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 Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde sobadan çıkan yangında yaşlı çift, hayatını kaybetti.  

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde Bekir (80) ve Melek Şahin (80) çiftinin yaşadığı evde sobadan yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Şefaatli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Mutfak tüpünün de patladığı yangında yaşamını yitiren Şahin çiftin cesetleri, yıkılan duvarın altından çıkarıldı.

Çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu Yozgat Şube Müdürlüğüne gönderildi.

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