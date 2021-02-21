BIST 1.560
DOLAR 6,98
EURO 8,46
ALTIN 400,02
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e geliyor! Bayraklı'da TOKİ konutları temel atma törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın İzmir’de olması bekleniyor. AK Parti İzmir İl Kongresi’ne katılması planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremzedeler için yapılacak konutların temel atma töreninin ardından ‘Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi' konulu konferansı izleyeceği bildirildi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yarın İzmir'e gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun geçmesi planlanan İzmir programında; ilk olarak saat 12.00'da Halkapınar Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin tek aday olacağı AK Parti İzmir 7. Olağan Kongresi'ne katılacağı bildirildi. Ardından geçen 30 Ekim'de İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan depremzedeler için TOKİ tarafından Bayraklı ilçesinde yapılacak konutların temel atma töreninde bulunacağı ifade edildi.

Son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde  yapılacak ‘Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi' konulu konferansa katılacağı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Meslek liseleri açılacak mı 2021 ne zaman son haber geldi
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Korona aşısı olan Prof. Dr. Oğuz Basut antikor sonuçlarını paylaştı! Gören aşı için sıraya girdi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 e-ihale satış sonuçlarını açıkladı
MSB: Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 16 kişi yakalandı
Van’da bir terörist ikna sonucu teslim oldu
Hindistanlı alim Nedvi'den Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir paylaştı! Tüfekte dışa bağımlılık bitecek
M. Emin Saraç Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı cenazeye Erdoğan da katıldı
Liseler açılıyor mu 2021 ne zaman açılacak takvim belli oldu
Yorumlar 1 yorum