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Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı! Törene Erdoğan da katıldı

Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç'ın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omuzlarında Fatih Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

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Tedavi gördüğü hastanede vefat eden hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç, Fatih Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Emin Saraç'ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sırasında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Hakka uğurlayacağımız muhterem hocamızı imamhatip okulları yıllarından itibaren tanıdım, tanıyorum. O günden son dönemdeki yaşadığı sıkıntılara kadar zaman zaman fırsat buldukça ziyaretlerine hep gittim ve bu ziyaretlerinde de kendisinden çok ama çok istifa ettim. Biz kendisini hep iyi bildik, iyi tanıdık. Hamd olsun yakından tanıma fırsatını da bulduğumuz için mutluyuz."

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