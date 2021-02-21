Polis ve jandarma korumalarının Ankara'da film sahnelerini aratmayan eğitimi
İÇİŞLERİ Bakanlığı bünyesinde 81 ildeki kurumlarda koruma görevi yapan polis ve jandarma personeli, Ankara'da 2.5 ay süren zorlu bir eğitimden geçiyor. Korumaların film sahneleri aratmayan görüntüleri nefes kesti...
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Koruma Daire Başkanlığı'na bağlı Koruma Eğitim Akademisi, 15 Kasım 2019 tarihinde kuruldu. Pandemi döneminde 10 Ağustos 2020 tarihinde faaliyete başlayan akademide 1'inci dönemde 500, 2'nci dönemde 500 olmak üzere toplam 1000 koruma personeli eğitildi.
3'üncü dönemde 470'i polis, 50'si astsubay ve uzman çavuş toplam 520 korumanın eğitimi ise sürüyor.
3 aylık zorlu eğitim
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapıp, belli kritirlere göre seçilen koruma personeli, 2.5 ay süren zorlu bir eğitimden geçiyor. Koruma adayları, Elmadağ ilçesindeki Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü kampüsünde, akademide görev yapan 130 eğitmen tarafından eğitiliyor.
Koruma adaylarına protokol görgü kurallarından, ilk yardıma, istihbarat derslerinden koruma hukukuna, yaya ve araçlı koruma uygulamalarından, her türlü atış ve fiziki kabiliyetlerin geliştirilmesine kadar 49 farklı konuda eğitim veriliyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan koruma polis ve jandarmalar, İçişleri Bakanlığı'nda ve bakanlığa bağlı 81 ilde bulunan valilikler, emniyet, jandarma ve diğer kurumlarda koruma olarak görev yapıyor.