Polis ve jandarma korumalarının Ankara'da film sahnelerini aratmayan eğitimi

Koruma adaylarına protokol görgü kurallarından, ilk yardıma, istihbarat derslerinden koruma hukukuna, yaya ve araçlı koruma uygulamalarından, her türlü atış ve fiziki kabiliyetlerin geliştirilmesine kadar 49 farklı konuda eğitim veriliyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan koruma polis ve jandarmalar, İçişleri Bakanlığı'nda ve bakanlığa bağlı 81 ilde bulunan valilikler, emniyet, jandarma ve diğer kurumlarda koruma olarak görev yapıyor.