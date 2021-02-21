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İsmail Balaban nişanlısı kimdir kaç yaşında?

Survivor 2021 Ünlüler takımında yer alan İsmail Balaban'ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. İşte ikiziyle de merak edilen Survivor Balaban hakkında merak edilenler... Survivor 2021 Ünlüler kim sorusu sıklıkla araştırılıyor. Survivor Ünlüler 2021 kadrosunda güreşçi İsmail Balaban da yer almaktadır. İşte Survivor İsmail Balaban hakkında bilgiler...

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Survivor 2021 ünlüler kadrosunda güreşçi İsmail Balaban da katıldı. Survivor 2021'de Ünlüler takımında yer alan İsmail Balaban'ın yarışmadaki performansı şimdiden merak ediliyor. Peki ama Survivor İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında? İkizi olduğu bilinen İsmail Balaban'ın kardeşi Ali Gürbüz de merak ediliyor. İşte Survivor İsmail Balaban instagram, Twitter bilgileri...

Survivor İsmail Balaban kimdir?

Survivor İsmail Balaban 1.80 metre boyundadır. Survivor iSMAİL 33 yaşındadır, 1987 yılında Antalya'da doğmuştur.
Survivor İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban'dır. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir. Türk Pehlivan olan İsmail Balaban 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edildi.

Survivor İsmail güreş kariyeri

2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü
2013 Kırkpınar başpehlivanlığı
2014 Kurtdereli başpehlivanlığı
2014 Kırkpınar ikinciliği
2015 Kurtdereli ikincliği
2016 Kurtdereli üçüncülüğü
2017 Kırkpınar başpehlivanlığı
2018 Kurtdereli başpehlivanlığı
2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği

Survivor İsmail Kırkpınar kariyeri

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

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