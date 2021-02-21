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Survivor Batuhan nereli yaşı kaç sevgilisi var mı?

Ekranların fenomeni haline gelen Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent Ziyagil karakteri ile ünlenen Batuhan Karacakaya'nın Survivor 2021 kadrosunda. Peki Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında? İşte Batuhan Karacakaya hakkında merak edilen detaylar...

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Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Survivor'ın tüm yarışmacıları izleyiciler tarafından yakından merak edilip araştırılıyor. Bu yarışmacılardan biri de Batuhan Karacakaya... Peki, Batuhan Karacakaya kaç yaşında? Batuhan Karacakaya kimdir ve nereli? İşte, Survivor Batuhan Karacakaya'nın biyografisi...

Batuhan Karacakaya kimdir:  Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 yılında İstanbul'da doğdu.

Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı.

Hangi dizilerde rol aldı:

2016 / Diriliş Ertuğrul (Dündar)

2011- 2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)
2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)
2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)
2004 / Büyük Buluşma (Tunç)
Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Dersimiz Atatürk - 2010
Bekle Beni - 2010
Uzun Hikâye - 2012

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