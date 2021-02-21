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'Daltonlar' çetesi mensubu 45 kişi adliyeye sevk edildi

'DALTONLAR' olarak bilinen uyuşturucu şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 kişi adliyeye sevkedildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Bahçelievler, Bağcılar, Güngören, Beylikdüzü, Ümraniye ilçeleri başta olmak üzere, Kastamonu, Muş, Tekirdağ, Kırklareli'de "Uyuşturucu madde ticareti" yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında "Daltonlar" diye bilinen örgüt üyeleri H.İ.K. ve E.Ö. ile örgüt lideri konumunda bulunan S.G.'nin de aralarında bulunduğu toplam 45 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 45 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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