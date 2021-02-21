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Şanlıurfa'dan korkunç haber! Bir minibüste 3 ceset bulundu

ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde bir minibüsün içerisinde 1’i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. Ekipler bu kişilerin ölüm nedeninin karbon monoksit gazı olduğunu açıkladı.

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Şanlıurfa'da iddiaya göre, bir minibüsün içerisinde 3 kişinin hareketsiz şekilde durduğunu görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan Kamuran İzol (12), Mustafa Kılıç (47) ile Hayriye Albers'in (50) yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 3 kişinin araç içerisinde kovada yaktıkları kömür ateşinden sızan gazdan zehirlendiklerini belirledi.

Olayın ardından bölgeye gelen ölen kişilerin yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından 3 kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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