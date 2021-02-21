Dolar tepetaklak gidiyor! Düşüş devam edecek mi o bankadan bomba tahmin geldi

Dolar 6 ay aradan sonra 7 TL’nin de altına indi. 6 Kasım’daki tarihi zirveye göre düşüş yüzde 20’yi buldu. Kurumlar da yılsonu dolar kuru tahminlerini revize ediyor. Peki, dolarda düşüş sürer mi? Mevcut seviyeler yeni alım için uygun mu?

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Dolar yaklaşık 6 ay aradan sonra ilk kez 7 TL seviyesinin altına indi. Böylece dolarda 8.5876 ile tarihi zirvenin görüldüğü 6 Kasım’dan bu yana yaşanan düşüş yüzde 20’ye dayandı. Yeni ekonomi yönetiminin piyasa dostu mesajlar vermesi ve faizlerde yapılan hızlı artırım rüzgarın terse dönmesinin en büyük nedeni.

Diğer ülke para birimlerinin bu yılki performanslarına bakıldığında da Türk Lirası yüzde 6’ya yakın değer artışıyla ilk sırada yer alıyor. Son 1 yıla baktığımızda ise en fazla değer kaybı yüzde 15.99 ile Rus Rublesi’nde. Ardından yüzde 15.64 kayıpla Türk Lirası geliyor. 3 yıllık performansa bakıldığında ise Türk Lirası yüzde 87’lik kayıpla açık ara lider.

'Doyar düşse de yükselir' alışkanlığı...

İşte doların uzun vadeli bu hareketi aslında yurtiçindeki yüksek dolarizasyonun nedenlerinden biri. Çünkü vatandaşlarda ‘dolar düşse de yükselir’ görüşünü kırmak o kadar da kolay değil. Öyle ki yeni ekonomi yönetimiyle birlikte yabancı girişinin hızlanmasına ve buna paralel olarak kurlarda düşüş yaşanmasına rağmen yerli yatırımcıların dolar talebi devam etmişti. Doların tarihi zirvesini gördüğü hafta ile 22 Ocak haftası arasında yerli yatırımcıların bankalardaki döviz hesaplarında, kurlarda yaşanan yüzde 13’lük düşüşe rağmen 12 milyar dolara yakın artış olmuştu.

Yerlinin tavrı izleniyor

Yerli yatırımcıların döviz hesaplarındaki artış son haftalarda hız kesti, hatta azalışa geçti. Bankalardaki Döviz Tevdiat Hesapları’nda (DTH) tutulan dövizlerin toplamı 22 Ocak haftasında 236.1 milyar dolar ile tarihi zirvesine çıkmıştı. O tarihten 5 Şubat haftasına kadar yerli yatırımcılar 3 milyar doların üzerinde döviz sattı. Ancak 12 Şubat haftasında 2.7 milyar dolarını geri aldılar.

Dövizden mevduata geçişi hızlandıran şeyler

Tabii bu tutar sadece bankalardaki döviz hesaplarındaki azalışı gösteriyor. Bankacılar, vatandaşların yastık altında tuttukları dövizleri de bozdurduklarını ve tutarın DTH’lardaki azalıştan daha yüksek olduğunu söylüyor. Merkez Bankası’nın faiz artırımlarının ardından bankaların mevduata uyguladıkları faiz oranlarını yüzde 17-18 bandına çekmeleri ve TL varlıklardan elde edilen kazançlardan alınan stopajlarda yapılan indirimler dövizden mevduata geçişi destekliyor.

Yılsonu tahminlerinde aşağı yönlü revizyon

Peki, gelelim ‘dolarda düşüş devam edecek mi?’ sorusunun yanıtına. Geçtiğimiz hafta yabancı kurumlardan dolar/TL ile ilgili tahminler geldi. Alman Commerzbank, 2021 yılsonu için dolar/TL tahminini aşağı yönlü revize ederek 8.25’ten 8’e çekti. Eğer Commerzbank’ın tahmini tutarsa bugün 7 TL seviyesinden dolar alan bir yatırımcı yüzde 14 getiri elde edecek. Bu da yüzde 17-18 civarında olan TL mevduattaki getirinin altında kalıyor. Rabobank Gelişen Piyasalar Stratejisti Piotr Matys ise Bloomberg HT’ye yaptığı değerlendirmede dolar/ TL’nin 7 seviyesini kırdığı takdirde 6,80’e kadar düşebileceğini belirtti.

HSBC'nin tahmini: 6.50 TL

HSBC de Merkez Bankası’nın sıkı para politikası duruşu, cari açıkta düşüş, yerlilerin dolarizasyon eğilimindeki yavaşlama, yabancıların lira iştahındaki artış gibi etkenlerle yılsonu için daha önce 7.10 olan dolar/TL tahminini 6.50’ye indirmişti. Merkez Bankası’nın 12 Şubat’ta açıkladığı Beklenti Anketi’nde de yılsonu dolar kuru tahmini 8.09 TL’den 7.79 TL’ye inmiş durumda. Kısacası beklenmedik olumsuz bir gelişme olmadığı takdirde hem yerli hem de yabancı kurumların tahminleri mevduat seviyelerden dolar alanların olası yılsonu kazançları TL mevduattan elde edilecek getirinin altında kalacak. Ancak uzmanlar, döviz borcu olanların mevcut seviyelerden borcunu kapayabileceklerini söylüyor.

Dolarda satış baskısı sürüyor

Dolarda yukarı yönlü hareketlerde 7.02 TL seviyesi ilk direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde f iyatlamaların oluşması durumunda 7.0600 ve 7.1300 dirençleri gündeme gelebilir. Buna karşılık 6.88 TL’nin altına inilmesi halinde 6.80 ile 6.7550 destekleri hedef konumuna yerleşebilir.