Melis Sezer kaç yaşında Survivor Melis ne iş yapıyor?

Bu yıl en dikkat çeken isimler arasında bulunan ve yarışmada tüm gücünü ortaya koyan Melis Sezer hakkında sorular peş peşe geliyor. Peki Survivor Melis Sezer kim, nereli? Survivor 2021 yarışmacısı Melis Sezer kaç yaşında, boyu kaç? İşte Melis Sezer hakkında merak edilenler...

Survivor 2021 yarışmacıları arasında bulunan ve Ünlüler takımında mücadele eden Melis Sezer kim ve nereli? Survivor 2021 yarışmacısı Melis Sezer'in yaşı ve boyu kaç? İşte Survivor Melis hakkında merak edilen her şey...

2 Haziran 1993 tarihinde İzmir’de hayata gözlerini açtı. 28 yaşında olan Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi olmasıyla tanınıyor.

Survivor Melis Sezer yaşı kaç: Survivor izleyicisinin merak ettiği bir diğer konu da, Survivor Melis Sezer’in boyu. Survivor Melis Sezer, 1.68 m. boyuna sahiptir. Öte yandan sosyal medya hesabı da bulunan Melis Sezer'in Instagram'daki kullanıcı adı 'melissezer__' dir. Başarılı tenisçi, sosyal medya hesabında da sık sık tenis maçlarına ve antrenmanlarına ait fotoğrafları paylaşmaktadır. Sezer'in şu an itibariyle 5 bine yakın takipçisi bulunmaktadır.

Survivor şampiyonları: Ekranlara geldiği ilk günden bu yana yayınlandığı her sezon reyting rekorları kıran Survivor, ilk olarak 2005 yılında başladı. Başlangıç sezonunda Kuzey ve Güney takımlarının yer aldığı yarışmada şampiyon ünlü oyuncu Uğur Pektaş oldu. Yarışmanın 2014 sezonunda ise Ünlüler-Gönüllüler takımlarının kıyasıya mücadelesi ekranlara taşındı. Şampiyon koltuğuna ise Turabi Çamkıran oturdu. 2015 yılındaki Aurvivor All Star’da da milli sporcu Merve Aydın’la Turabi Çamkıran finale kalmış ve Çamkıran ikinci kez yarışmanın şampiyonu oldu. 2016’da yeniden Ünlüler-Gönüllüler kadrolarıyla yayınlanan Survivor’ın bu sezonunda Çağan Atakan Arslan şampiyon oldu. Survivor 2017’de Ogeday Girişken, 2018 yılında Adem Kılıçcı şampiyon olurken, 2019 senesindeki Türkiye-Yunanistan konseptinde Türkler'in şampiyonu Yusuf Karakaya, Yunan şampiyonu da Katerina Dalaka oldu. 2020 yılına gelindiğinde ise Survivor şampiyon koltuğuna Cemal Can Canseven oturdu.