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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 31 şüpheli gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da, "torbacı"  olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılığı yapanlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınırken, 24 kilo 276 gram uyuşturucu ve 695 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerince, dün "torbacı"  olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 18 kilo 528 gram esrar, 2 kilo 325 gram kokain, 1 kilo 774 gram eroin, 1 kilo 400 gram metamfetamin, 122 gram afyon sakızı, 105 gram afgan macunu, 22 gram sentetik kannabinoid, 695 adet ecstasy,  785 lira, 2 bin 600 dolar, 50 Euro ve 20 Euro ele geçirildi.

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