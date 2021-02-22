Ümraniye Belediyesi maratoncuları Trabzon'dan başarılarla döndü

Ümraniye Belediyesi maratoncuları, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ve 2021 Türkiye Maraton Şampiyonası'nda başarılar elde etti.

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TRABZON Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ve 2021 Türkiye Maraton Şampiyonası koşuldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ve 2021 Türkiye Maraton Şampiyonası bu yıl, "Umuda Koş" sloganı ile yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için koşuldu. Yarışlar kapsamında ilk olarak Hızırbey Mahallesi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) önünden halk koşusu başladı. Ardından 10 km ve 21 km yarı maraton ile Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.

Yarı maratonda Ümraniye Belediyesi adına yarışan genç sporcu Halil Yaşın, kişisel en iyi derecesini (1:05:55) koşarak Türkiye 2'ncisi; maratonda yarışan Üzeyir Şöylemez de kişisel en iyi derecesini (2:13:54) koşarak Türkiye 2'ncisi oldu. Paralimpikte Ümraniye Belediyesi sporcusu Burak Abacıoğlu, kendine ait en iyi derecesini 51 dakika geliştirerek 3 saat 40 saniye ile maratonu zirvede tamamladı.