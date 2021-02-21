Sivasspor konuk ettiği Kayserispor'u net skorla geçti

Süper Lig'in 26. haftasındaki mücadelede Sivasspor, konuk ettiği Kayserispor'u Yatabare ve Gradel'in (P) golleri ile 2-0 mağlup etti. Kayserispor, bu sonuçla beraber dört maçtır devam eden yenilmezlik serisinin de sonuna geldi. Sivasspor, 31 puanla 10. sıraya çıkarken; Kayserispor ise 25 puanla 16. sırada kaldı.Abone ol
9. dakikada Avramovski'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direğe koşu yapan Paz'ın kale alanından yakın mesafeden kafa vuruşunda top direğinden yanından auta çıktı.
18. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in soldan ön direğe gönderdiği topa hareketlenen Yatabare'nin altıpastan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
20. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza alanına ortasında ön direğe koşu yapan Yatabare'nin vuruşunda kaleye paralel giden top az farkla yandan auta gitti.
27. dakikada Fajr'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Camara'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan Alemdar'da kaldı.
Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
47. dakikada Yatabare'nin ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Doğan Alemdar topu güçlükle uzaklaştırdı.
55. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ortasında Erdoğan Yeşilyurt'un penaltı noktasının gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
64. dakikada Hakan Arslan'ın ceza yayı içinden hafif soldan yaptığı etkili vuruşta top yandan auta çıktı.
66. dakikada sol kanattan rakiplerini çalımlayarak son çizgiye inen Yatabare'nin ceza alanı uzak köşesine ortasında Erdoğan Yeşilyurt topu kafayla altıpastaki Hakan Arslan'a indirdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan Alemdar'dan döndü. Yeniden topu önünde bulan Hakan Arslan'ın bu kez yerden vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
90+2. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Soldan rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren Gradel, kaleci Doğan Alemdar'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gradel topu ağlara gönderdi: 2-0
Mücadele Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Sivasspor: 2 - 0 :Kayserispor
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Metin
Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Fajr (Dk. 88 Claudemir), Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 75 Boyd), Gradel (Dk. 90+4 Kone), Yatabare
Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Paz (Dk. 46 Uğur Demirok), Kolovetsios, Aziz Eraltay, Muhar, Campanharo (Dk. 75 Sabovic), Lennon (Dk. 75 Ramazan Civelek), Avramovski (Dk. 46 Luckassen), İlhan Parlak, Maglica (Dk. 79 Nurettin Korkmaz)
Goller: Dk. 18 Yatabare, Dk. 90+2 Gradel (P) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Camara, Dk. 84 Uğur Çiftçi, Dk. 87 Muammer Zülfikar Yıldırım (Demir Grup Sivasspor), Dk. 12 Kvrzic, Dk. 45+2 Muhar, Dk. 67 Campanharo, Dk. 73 Uğur Demirok, Dk. 84 Aziz Eraltay (Hes Kablo Kayserispor)