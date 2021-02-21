Yoğun kar yağışı Kastamonu'da hayatı felç etti

Kastamonu'da son bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Şiddetli soğuk ve etkili olan kar yağışı sağlık ekiplerine de zor anlar yaşatıyor.

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KASTAMONU'da yoğun kar yağışı nedeniyle 113 köy yolu ulaşıma kapandı. İnebolu'da kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı iki köyde yaralanan yaşlı bir kadın için AFAD ve UMKE ekipleri seferber oldu.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Akgüney köyü Fidimse Mahallesi'nde, Seher Demirtaş (63) evinin merdivenlerinden yuvarlandı. Vücudunda şiddetli ağrılar başlayan Seher Demirtaş'ın yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Ancak köy yolunun kapalı olması nedeniyle köye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Köye paletli kar aracıyla ulaştılar

Paletli kar aracıyla köye ulaşan ekipler, Demirtaş'a ilk müdahaleyi evinde yaptı. Araca alınan Demirtaş, daha sonra sağlık görevlilerine teslim edildi.

İlçeye bağlı Hürmetli köyünde ise şekeri ve tansiyonu yükselen Kemal Erdem (75) AFAD ve UMKE ekipleri tarafından paletli kar aracıyla evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı. Erdem, İnebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

113 köy yolu ulaşıma kapandı

Öte yandan Kastamonu'da kar nedeniyle 113 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Kar nedeniyle Ağlı'da 3, Azdavay'da 20, Bozkurt'ta 12, Cide'de 10, Çatalzeytin'de 9, Daday'da 7, İnebolu'da 25, Küre'de 15, Pınarbaşı'nda 2, Doğanyurt ve Şenpazar'da 5'er olmak üzere toplam 113 köye ulaşımın tekrar sağlanması için Kastamonu İl Özel İdaresi çalışmalarını sürdürüyor.