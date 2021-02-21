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Milano derbisinde Inter güldü

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında oynanan Milano derbisinde Inter, Milan'ı 3-0 yendi.

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) şampiyonluk mücadelesi veren Milano kentinin iki takımı, Milan'ın ev sahipliğinde San Siro'da kozlarını paylaştı.

Karşılaşmaya konuk Inter hızlı başlayarak 5. dakikada Arjantinli Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti. Inter'in golünden sonra ev sahibi Milan, bazı fırsatlar yakalasa da ilk yarı mavi-siyahlı takımın üstünlüğüyle geçildi.

Mücadelenin ikinci yarısında Inter, 57. dakikasında Lautaro Martinez ile bir gol daha bularak farkı 2'ye çıkardı. 66. dakikada mavi-siyahlı takım, Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku ile skoru 3-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Inter, Milan'ı 3-0 yenerek şampiyonluk yolun büyük avantaj elde etti.

Bu sonuçla lider Inter puanını 53'e yükselterek en yakın rakibi Milan ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti. Milan, bu yenilgiyle ligde üst üste 2'nci, toplamda 4'üncü yenilgisini yaşarken; şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11’de başladı ve 90 dakika forma giydi.

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