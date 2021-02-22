Osman Nuri Kabaktepe kimdir? AK Parti İstanbul İl Başkanı mı olacak?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde aday olmayacağını açıkladı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı için Osman Nuri Kabaktepe'nin adının geçtiği öğrenildi. Peki; Osman Nuri Kabaktepe kimdir, kaç yaşında?

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Osman Nuri Kabaktepe; Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlendi. Saadet Partisi İstanbul İl Yönetimi ve Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevinde bulundu. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı için Osman Nuri Kabaktepe ismi geçiyor. İşte Osman Nuri Kabaktepe hakkında merak edilenler...

Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

Osman Nuri Kabaktepe, 1 Aralık 1970’te Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. Fatsa İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlendi. Saadet Partisi İstanbul İl Yönetimi ve Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2004 yerel seçimlerinde SP'den Fatsa belediye başkan adayı oldu.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığı da yapan Kabaktepe, İlim Yayma Cemiyeti Denetim Kurulu üyeliği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyeliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcılığı görevinde de bulundu. 2016 yılında da Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babasıdır.