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Rusya'dan Türkiye ile ortak S-400 üretimi açıklaması

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkan Yardımcısı Aleksey Frolkin, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye ile ortak üretimi konusuna ilişkin açıklamada bulundu. Frolkin, Ankara ile askeri-teknik işbirliğinin çeşitli alanları üstünde görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

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Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkan Yardımcısı Aleksey Frolkin’e Türkiye’ye yeni bir S-400 sevkiyatı ve ortak üretim hususunda görüşmelerin hangi noktada olduğu soruldu.

Frolkin, soru üstüne, "Türk partnerlerimiz ile daima temas halindeyiz. Askeri-teknik işbirliğinin çeşitli alanları üstünde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

FSVTS Başkan Yardımcısı, başka bir ayrıntı paylaşmadı. (Haber 7)

Rusya, anlaşmaları kapsamında Türkiye’ye dört adet S-400 bataryası teslim etmişti. Opsiyon da içeren anlaşmanın değerinin 2.5 milyar dolar olduğu açıklanmıştı. Söz konusu anlaşmada yer alan opsiyonun ikinci bir sevkiyat halinde Türk tarafının belirli bir oranda üretime ortak olabilmesi ihtimalini içerdiği biliniyor.

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