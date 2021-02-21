Rusya'dan Türkiye ile ortak S-400 üretimi açıklaması

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkan Yardımcısı Aleksey Frolkin, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye ile ortak üretimi konusuna ilişkin açıklamada bulundu. Frolkin, Ankara ile askeri-teknik işbirliğinin çeşitli alanları üstünde görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

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Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkan Yardımcısı Aleksey Frolkin’e Türkiye’ye yeni bir S-400 sevkiyatı ve ortak üretim hususunda görüşmelerin hangi noktada olduğu soruldu.

Frolkin, soru üstüne, "Türk partnerlerimiz ile daima temas halindeyiz. Askeri-teknik işbirliğinin çeşitli alanları üstünde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

FSVTS Başkan Yardımcısı, başka bir ayrıntı paylaşmadı. (Haber 7)