BIST 1.560
DOLAR 6,98
EURO 8,46
ALTIN 400,02
HABER /  DÜNYA

Malcolm X'in avukatları cinayetle ilgili yeni delillere ulaşıldığını iddia etti

Anadolu Ajansı

ABD'de sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadele ile hatırlanan siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in avukatları, 56 yıl önce gerçekleşen suikastın azmettiricilerine yönelik yeni deliler olduğunu öne sürdü.

Abone ol

Malcolm X'in avukatları yaptıkları açıklamada; 21 Şubat 1965'te Harlem bölgesindeki Audubon Ballroom Konferans Salonu'nda yaptığı bir konuşma esnasında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi lidere New York Polis Teşkilatı (NYPD) veya Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından komplo kurulmuş olabileceğine dair delillere ulaştıklarını iddia etti.

Açıklamada; 1960'larda sivil polis olarak muhbirlik yapan siyahi Ray Wood'un ailesi ve avukatlarının Wood'un ölüm döşeğindeyken 'NYPD ve FBI'nın Malcolm X'i öldürmek için komplo kurduğunu' itiraf eden bir mektup yazdığı belirtildi.

Basın açıklamasında konuşan Avukat Ray Hamlin, "Yapmaya çalıştığımız şey onarıcı adalet hakkında konuşmak. Malcolm X'in mirası adına avukatlar olarak adaletin peşine düşmek" ifadesini kullandı.

Malcolm'ın güvenlik ekibinin suikast tarihinden günler önce tutuklanmasını sağlama görevinin Ray Wood'a verildiği bilgisinin mektupta yer aldığı, Wood'un bu mektubu ölümünden sonra açıklaması için kuzeni Reggie'nin eline tutuşturduğu kaydedildi.

NYPD'nin konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Birkaç ay önce Manhattan Bölge Savcısı, iki mahkumiyetle sonuçlanan Malcolm X cinayetiyle ilgili soruşturma başlattı. NYPD, bu davayla ilgili tüm mevcut kayıtları Bölge Savcısına sağladı. Departmanımız bu incelemeyle ilgili her şekilde yardımcı olmaya kararlıdır."

Malcolm X'i kimin öldürttüğü konusu, cinayetin üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen tam olarak açıklığa kavuşmadı. Suikasttan sonra tutuklanan 3 kişi, ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ömer Çelik'ten CHP'ye Berat Albayrak tepkisi
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Fenerbahçe Göztepe maçı golleri ve geniş özeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hasan Ruhani arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye telefon
Gaziantep FK Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı
Sivasspor konuk ettiği Kayserispor'u net skorla geçti
Hatayspor konuk olduğu BB Erzurumspor'u rahat geçti
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak tekrar aday olmayacağını duyurdu
İstanbul Ataşehir'de pitbull saldırısına uğrayan küçük kız kanlar içinde kaldı
Yorumlar 1 yorum