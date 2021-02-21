AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan HDP ve CHP'ye sert eleştiri

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP'nin söylem ve eylemleriyle adeta kapatılmak için her şeyi yaptığını belirterek, "Türkiye partisi olamadıkları gibi emperyal güçlerin oyuncağı olduklarını her fırsatta göstermiş oldular. İnanıyorum ki söz konusu vekillerle ilgili yargı gereğini yapacaktır. Fezlekeler de meclise geldiğinde biz gereğini yapacağız" dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Gara'da 13 vatandaşın terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesinden sonra HDP ve CHP'nin tutumunu eleştirdi.

CHP ve HDP'nin artık aynı yolun yolcusu olduğunu ifade eden Turan, "Yolları bir olduğu gibi, heybelerinde taşıdıkları da ortak" dedi.

Turan, HDP'nin söylemleriyle ve eylemleriyle adeta kapatılmak için her şeyi yaptığını ifade ederek şunları kaydetti: "HDP'nin Kandil ile fikri bağı olduğu gibi organik bağı da olduğu çok açık. Terör örgütünün sözde iradesini kendilerine bir misyon, bir görev bilmişler. Gara'da vatandaşlarımız alçakça katledildi. HDP'li yöneticiler, cılız bir şekilde kınamaktan öteye gidemediler. 'Terör örgütünü lanetliyoruz, kahrolsun PKK' diye bir şey duyduk mu? HDP ile iş birliği yapan, yol yürüyen CHP ve diğer partiler için de artık nerede durduklarını gözden geçirme vakti. 'Dostlarımızla iktidar olacağız' diyen Kılıçdaroğlu'nun Gara'da insanlarımızın kalleşçe şehit edilmesinden sonra hedef alması gereken Sayın Erdoğan değil, terörle arasına mesafe koyamayan 'aziz dostları' olmalıydı. Sormalıyız; madem operasyon başarısız 6 yıldır CHP'nin dostu HDP, HDP'nin dostu terör örgütü PKK tarafından tutulmuyor muydu askerlerimiz? Ne yaptı dostlarınız Sayın Kılıçdaroğlu?"

"Bir milletvekilinin yeri Kandil değil milletin meclisidir"

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, HDP milletvekillerinin genel merkezlerine gider gibi Kandil'i kendilerine yol edindiğini belirterek, "Bir milletvekilinin terör örgütünün ininde ne işi var?" diye sordu.

Bir milletvekilinin yerinin Kandil değil, milletin meclisi olduğuna işaret eden Turan; Avrupa'da, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir demokrasisinde bunun örneğinin görülemeyeceğini vurguladı.