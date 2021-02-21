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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hasan Ruhani arasında kritik görüşme

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ekonomi, ulaştırma, güvenlik ve diğer alanlarda Türkiye-İran iş birliğini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin telefon görüşmesinde ekonomi, ulaştırma, güvenlik ve diğer alanlarda Türkiye-İran iş birliğini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İran ilişkilerinin güçlendirilmesine dair iradeyi muhafaza ettiklerini bildirdi.

Erdoğan temennisini iletti

Yeni ABD yönetiminin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlardan vazgeçerek İran halkının refahının önündeki haksız engelleri kaldırmasını temenni ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, son birkaç günde konuya ilişkin yapılan açıklamaların yeni bir fırsat penceresinin açılmasına vesile olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm tarafların 'Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın yeniden işler hale getirilmesi noktasında buluşmasının en makul hareket tarzı olduğunu ve tüm zorluklara rağmen diyalog kapısının açık tutulmasının önemli olduğunu dile getirdi.

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