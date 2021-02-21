Fenerbahçe Göztepe maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi ağırladı. İzmir temsilcisi, Halil Akbunar'ın attığı golle Kadıköy'den 1-0'lık galibiyetle döndü. Kanarya, haftayı 51 puanla kapattı ve zirvede Galatasaray'ı yalnız bıraktı. Göztepe ise bu galibiyetle birlikte puanını 32'ye çıkardı.

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Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe, 9. dakikada Halil Akbunar'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, müsabakanın ikinci yarısında hücum oyuncuları Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Dimitrios Pelkas ve Sinan Gümüş'ü oyuna almasına rağmen Fenerbahçe, golü bulamadı ve Göztepe maçı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla ligde 6. mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe 51 puanda kaldı. Kanarya, liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 3 puan gerisine düştü. Süper Lig'de 8. kez kazanan Göztepe ise puanını 32'ye çıkardı. Fenerbahçe, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Göztepe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

9. dakikada Göztepe öne geçti. Ani gelişen atakta Diabate'nin kendi ceza sahası önünden uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Halil Akbunar kalesini terk eden Altay Bayındır'dan topu kurtardıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

29. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta yere değerek hızlanan top kaleci İrfan Can Eğribayat'a çarparak kornere çıktı.

42. dakikada Valencia'nın sağdan pasında Sosa'nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı 2 hamlede kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe 1-0 önde tamamladı.

59. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışında sol çaprazdan çektiği şutta kaleci İrfan Can Eğribayat topa sahip oldu.

76. dakikada sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

83. dakikada Szalai'nin soldan ortasında ceza sahasında Samatta'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

90+7. dakikada Mesut Özil'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında Serdar Aziz'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.

Göztepe karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe: 0 - Göztepe

Stat: Ülker

Hakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare (Dk. 56 Gökhan Gönül), Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin (Dk. 87 Cisse), Ozan Tufan, Sosa, Osayi-Samuel (Dk. 73 Sinan Gümüş), Mesut Özil, Valencia (Dk. 73 Samatta), Thiam (Dk. 56 Pelkas)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Burekovic, Halil Akbunar (Dk. 90+5 Kubilay Sönmez), Soner Aydoğdu (Dk. 84 Tripic), Nwobodo (Dk. 84 Mihojevic), Ndiaye, Diabate (Dk. 90+4 Ideye), Jahovic (Dk. 74 Esiti)

Gol: Dk. 9 Halil Akbunar (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Murat Paluli, Dk. 62 Nwobodo (Göztepe), Dk. 82 Caner Erkin (Fenerbahçe)