Dolar alacaklar dikkat! Ekonomist isim uyardı: Hayal kurmayın dolar daha fazla düşmez

Ekonomist Atilla Yeşilada, dolar ilgili öngörülerini takipçileri ile paylaştı. Yeşilada, doların daha fazla düşmeyeceğini iddia etti.

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Doların geleceği büyük bir muammaya dönüştü. Dolar kuru önce 8. 57'yi görüp ardından 4 ay içinde kademeli olarak 6.90'lara kadar düşerek adeta baş döndürdü. Daha önce dolar 10 TL'yi görecek gibi bir iddia ile vatandaşın tepkisini çeken ekonomist Atilla Yeşilda, bu kez doların doların 7 TL'nin altında uzun süre kalamayacağını öne sürüyor..

Yeşilada: Dolar daha fazla düşmez, hayal kurmasınlar

Dr. Artunç Kocabalkan’ın Youtube kanalına konuk olan Atilla Yeşilada dolar kurunda daha fazla düşüş bekliyor musunuz soruna cevap verdi. Yeşilada dolar kurunun daha fazla düşmeyeceğini iddia ederken şunları söyledi:

"Türk Lirası’nın dolar karşısında daha fazla değer kazanmasını beklemiyorum. Zaten kazanması da beklenmez. Türk Lirası dolar karşısında iki sebepten dolayı değer kazanmaya devam edemeyecek. Bütün bu yatırım bankaları Türkiye hakkında çok övgü dolu raporlar yazsalar da gelen rakamları biliyoruz. Türkiye’ye yeni sıcak para girmiyor. Fon yöneticileri keriz değil. Türkiye sayın Berat Albayrak’ın gitmesinden sonra yapılanları özetlersek; Bazı çok çirkin ve göze batan uygulamalara son verildi. Ama onun dışında kötü yönetim devam ediyor. Bunun en bariz örneği fahiş fiyat soruşturmaları.

'Bir iki gün olur'

İkincisi svaptan da para gelmiyor artık. Son üç haftada 1.5 milyar dolar geldi. Üçüncüsü vatandaş enflasyonu 25 algıladığı için Türk Lirası’na dönmez hayal kuruyorlar. O yüzden Türkiye’nin dış borç ödemeleri ve cari açığı çok daha öne çıkacak Türk Lirası dolar karşısında çok daha fazla değer kazanamayacak. Ben dolar kurunda 7 TL’yi her zaman bir alt sınır olarak gördüm.