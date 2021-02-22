Sağlık-Sen'in acı günü! Baba oğul bir gün arayla koronavirüsten vefat etti

Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aslan ve babası Hüseyin Aslan, bir gün arayla Kovid-19 nedeniyle vefat etti.

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Abdülaziz Aslan’ın ve babası Hüseyin Aslan’ın naaşı Diyarbakır’ın Hani’nin Gürbüz köyünde yan yana defnedildi. Millî Gazete olarak, merhumlara Allah’tan rahmet, Memur-Sen ve Aslan ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

Koronavirüs ( Kovid-19) tedavisi gören Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aslan ve babası Hüseyin Aslan, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Baba ve oğul, Diyarbakır’ın Hani ilçesine bağlı Gürbüz köyünde yan yana toprağa verildi. Abdülaziz Aslan, bir süredir Ankara Şehir Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi görüyordu. Aslan, önceki gün sabah saatlerinde ebediyete irtihal etti. Vefatının ardından Memur-Sen Genel Merkezi önüne getirilen Aslan için burada cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı konuşmada, “Dava arkadaşımız Sağlık-Sen’in Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aslan rahmet-i Rahman’a yürüdü. Rabbim mekânını cennet etsin. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Baba ve oğul yan yana defnedildi

Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ise yaptığı konuşmada, Memur-Sen camiası olarak çok üzgün olduklarını belirtti. Durmuş, Abdülaziz Aslan’ın teşkilatın ağabeyi olduğuna dikkat çekerek, ailesine, sevenlerine baş sağlığı dileklerini iletti. Aslan’ın naaşı daha sonra defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır’a gönderildi. Abdülaziz Aslan’ın babası Hüseyin Aslan da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Abdülaziz Aslan’ın ve babası Hüseyin Aslan’ın naaşı Hani’nin Gürbüz köyünde yan yana defnedildi. Millî Gazete olarak, merhumlara Allah’tan rahmet, Memur-Sen ve Aslan ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.