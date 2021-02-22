Manisa'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kardeşten biri hayatını kaybederken, diğeri de yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Abone ol

Aralarında husumet bulunan N.Ş. ve O.Ş. ile C.Ü. ve Öner Ü., Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Hıdırağa Mahallesi’nde karşılaşınca iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ü. (34) ve Öner Ü. (43) pompalı tüfekten çıkan saçmalardan yaralandı. İki kardeş kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kardeşlerden biri öldü

Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Öner Ü., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken; kardeşi C.Ü.'nün ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2 zanlı tutuklandı

Soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı ileri sürülen N.Ş. (26), O.Ş.(23), L.Ş. (54) ve S.Ş.’yi (47) gözaltına alırken, olayda kullanılan 1 pompalı tüfek ile 1 tabancaya el koydu.

Emniyetteki ifadelerinin ardından L.Ş. ve S.Ş. serbest bırakılırken, O.Ş. ile N.Ş. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.