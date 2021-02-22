Yunanistan'dan Meriç hamlesi! Türkiye sınırına 15 km menzilli radar

Yunan hükümeti, sınırın Türkiye tarafını izlemek amacıyla Meriç hududuna erimi 15 kilometreye kadar uzanan radar ve kamera sistemleri monte edecek.

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Yunanistan, Türkiye’yi gerçek zamanlı izleyebilmek için Meriç hududuna 3.5-15 kilometre (km) menzilli 11 adet modern kamera ve radar yerleştirecek. Muhtemel bir sığınmacı akınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde, 2019 sonlarında Yunan firmalarına sipariş edilen kamera ve radarlar, sözleşme gereği mayıs sonuna kadar Meriç hududuna yerleştirilmiş olacak. Bazılarının Türkiye’yi 15 kilometre derinliğe kadar gerçek zamanda izleyebileceği belirtilen 11 radar ve kameraların yerleştirileceği metal direklerin dikilmesi için gerekli beton dökme çalışmaları tamamlandı.

2.3 kilometre duvar

Hürriyet'te yer alan habere göre; yine Meriç hududunda toplam 26.5 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 4.5 metre yüksekliğinde çelik parmaklıklı duvarın inşası da sürüyor. Maliyeti 63 milyon Euro olarak hesaplanan duvarın, 2.3 kilometrelik bölümünün inşası tamamlandı. 12 kilometrelik bölümde ise beton dökme çalışmalarının son aşamasına gelindi. Bu arada, Pazarkule’nin karşısında bulunan Kastanies yakınındaki Karaağaç mevkiinde 2012 yılında inşa edilen 12.5 kilometre uzunluğundaki tel örgünün yüksekliği de 4 metreden 5 metreye çıkarıldı.

Sağırlığa yol açan cihaz

Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) ayrıca, gerekli görüldüğünde düzensiz göçmenlere karşı kullanmak üzere, 2 adet seyyar LRAD’yi (Uzun Erimli Akustik) hudut yakınındaki Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrinde hazır bulunduruyor. LRAD cihazından çıkan ses dalgaları 2 kilometreye kadar yayılabiliyor. Desibelin yüksek tutulması ise kalıcı sağırlığa neden olabiliyor.

Dört karakol

Meriç bölgesindeki 4 karakola (Sofulu, Farecik, Demoteka ve Tihero) radar ve kameralardan alınacak bilgi ve görüntülerin aktarılacağı cihazlar gönderildi. Karakollara gönderilen cihazların benzerlerinin, Dedeağaç havaalanına yerleştirilmesi de planlanıyor. Maliyeti 15 milyon Euro’yu bulan kamera ve radarların finansmanı, Avrupa Birliği tarafından karşılandı. Kathimerine gazetesine göre, söz konusu radar ve kameralar yerleştirildiğinde Meriç’te Türk topraklarından 3.5-15 kilometre derinliğe kadar, herhangi bir hareketlilik anında tespit edilebilecek. Meriç hududunun Yunan tarafında halen Kastanyes ve Yeni Bosna (Nea Vissa) mevkilerinde, kısa menzilli ve eski model 25 adet kamera bulunuyor.