Bakan Zümrüt Selçuk'tan, Adana'da 79 mezarın tahrip edilmesine tepki!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralarında şehit kabirlerinin de yer aldığı 79 mezarı tahrip edenlerin hak ettikleri cezayı almaları için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.

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Selçuk, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Adana'da şehitlerimizin naaşlarının da bulunduğu mezarlığa yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. İnsanlıktan nasibini almamış saldırganların bulunup hak ettikleri cezayı almaları için devletimiz ne gerekiyorsa yapacaktır. Şehitlerimizin emaneti ailelerimizin yanındayız."