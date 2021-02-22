Ünal Karaman: Fenerbahçe'nin bilinçli olarak oluşturduğu pozisyon yok

Göztepe teknik direktörü Ünal Karaman, "Almamız gereken bir 3 puandı, camiamıza hayırlı olsun. Çok akılcı oynadık, oyuncularımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'nin bilinçli olarak oluşturduğu çok fazla pozisyon yok. Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık" dedi.

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Süper lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 1-0 yenildi. Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 9. dakikada Halil Akbunar attı. Fenerbahçe bu sezon iç sahada 5'i yenilgi olmak üzere 6. puan kaybını yaşamış oldu. Göztepe ayrıca, Süper Lig'de Nisan 2000'den bu yana ilk kez Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti.

Opta verilerine göre; Ünal Karaman, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye konuk olduğu bir Süper Lig maçından galip ayrıldı.

Göztepe de Süper Lig'de Nisan 2000'den bu yana ilk kez Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ünal Karaman, "Almamız gereken bir 3 puandı, camiamıza hayırlı olsun. Çok akılcı oynadık, oyuncularımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'nin bilinçli olarak oluşturduğu çok fazla pozisyon yok. Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık" dedi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karaman, "Önemli bir müsabaka oynadık. İyi hazırlandık. Moralliydik. İyi bir oyun ve mücadeleyle hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, son 2 maçta Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek çıkışa geçmeleriyle ilgili, "Biz bu yükselmeyi galibiyetlerle yorumlamıyoruz. Mağlup olduğumuz müsabakalarda da bunları ifade ettik. Biz işimiz yapmaya gayret ediyoruz, zaman zaman sonuç alamıyoruz ama mücadelemizin bir karşılığı olmalıydı. Bir teknik adam olarak göreve yarıda başlamak zordur. Ancak geldiğimiz ilk andan itibaren beni ve ekibimi kucaklayan karakterli bir oyuncu grubu var. Onlarla gurur duyuyorum. Akılcı oynadılar ve müsabakayı kazandık. Biz bunu çok abartmayacağız." şeklinde görüş belirtti.