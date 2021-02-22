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Göztepe'den 21 yıl sonra bir ilk

Süper Lig'in 26. hafta maçında Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. OPTA verilerine göre Göztepe, Süper Lig'de Nisan 2000'den bu yana ilk kez Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti.

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Süper lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 1-0 yenildi. Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 9. dakikada Halil Akbunar attı.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından 51 puanla 3. sırada ve lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kalarak ligdeki 6. yenilgisini aldı. Göztepe ise 32 puanla 10. sıraya yükseldi. 

Fenerbahçe bu sezon iç sahada 5'i yenilgi olmak üzere 6. puan kaybını yaşamış oldu. Göztepe ayrıca, Süper Lig'de Nisan 2000'den bu yana ilk kez Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti.

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