Abdulhamit Gül'den 'Özlem Zengin' açıklaması: Ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in açıklamaları sosyal medyada son günlerin en tartışmalı konusu... Eleştiri sınırılarını aşan sözlere tepki gösteren Bakan Gül, "Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastleri her geçen gün şiddetini artıyor." diye yazdı.

"İtibar suikastleri her geçen gün şiddetini artıyor"

Gül'ün Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastleri her geçen gün şiddetini artıyor. Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır.