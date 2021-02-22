Erol Bulut'u yerin dibine gömdüler: Saha kenarında maçı izliyor

Fenerbahçe'nin sahasında 1-0 kaybettiği Göztepe maçının ardından spor yazarları, Erol Bulut'u yerden yere vurdu.

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Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 1-0 yenildi. Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 9. dakikada Halil Akbunar attı. Fenerbahçe bu sezon iç sahada 5'i yenilgi olmak üzere 6. puan kaybını yaşamış oldu. Göztepe ayrıca, Süper Lig'de Nisan 2000'den bu yana ilk kez Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti.

Peki Fenerbahçe'nin sahasında 1-0 kaybettiği Göztepe maçının ardından spor yazarları ne dedi?

Tümer Metin: Kas hafızasıyla, gidişata göre sisteme dokunmadan yapılan değişiklikler. Önlemi de kolay. Artık ezberledik. Çıkar soldan bir kanat oyuncusu ya da sağdan, girsin Pelkas, Valencia, Ferdi. Önden çıkar Samatta'yı, koy Cisse'yi. Bunlar olmuyor. Bir şeyi değiştir. İyi malzemeye aynı zamanda iyi aşçı lazım. İyi tezgah lazım. İyi ateş lazım. İyi deneyim lazım. Ligin de boyu kısaldıkça Erol Hoca'nın zaafiyetleri daha çok ortaya çıkmaya başladı. Ben TV'den izliyorum, kimse kusura bakmasın Erol Hoca da sahanın kenarından izliyor.

Mehmet Demirkol: Maçın hemen tamamı Göztepe yarı sahasında geçti.. Ve İrfan Can net kurtarış yapmadı. Bu Ünal Karaman’ın Göztepe’si açısından büyük başarı. Oyunu mükemmele yakın kilitlediler. Gerçi Fenerbahçe de kendisini kilitlemeye pek meyilliydi. Öncelikle Mesut, Sosa, Pelkas gibi inceci oyuncuları bu zemine çıkarmak başlı başına bir zaaf. Bu kadar önemli transfer yapıp onları bu zımparaya çıkarmak korkunç bir plansızlık. Açık ki, savunma yapmak isteyen rakiplere verebileceğiniz daha iyi bir hediye olamaz. Oyun gücü yoktu. Oyuncu gücü de bu kaosta eridi. Göztepe çok zorlanmadan hak ettiği bir galibiyet aldı. Bunun asıl büyük sebebini görmek lazım: Fenerbahçe çok gergin. Daha maç başlamadan bir kavgayı yaşıyor. Bunu bu yönetim kadrosu yapamaz. Kendi en güçlü olduğun yere tutunman şart. Fenerbahçe’nin bu kadrosunun neşeye ve pozitif enerjiye ihtiyacı var. Bu gerginlik bu kadroyu bozuyor.

Şansal Büyüka: Süper Lig’de irili-ufaklı 250’den fazla maç oynandı. Tek takımın bile daha 60 metreden atılan pasla topu ve rakibini kaçırıp gol yediğini görmedik. Çünkü böyle bir gol bu haftaya kadar hiç olmadı. Ligin dibine temel atan takımlar dahil, 60 metreden atılan topla gol yemediler. Kısa bir verkaç olabilir, rakibi kaçırırsın, hadi 3-5 metreden bir ara pas olur kaçırırsın, Allah aşkına 60 metreden atılan top savunmanın arkasına bırakılır mı, bu topla rakip kaçırılır mı, böyle bir gol yenir mi? TFF’yi suçluyorsunuz, kabul... Yayıncıyı suçluyorsunuz, kabul... Rakipleri suçluyorsunuz, kabul... Hepsi kabul... Ama bir gerçeği daha kabul etmeniz, etmemiz gerekiyor; şampiyon adayları Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor arasında en kötü futbolu Fenerbahçe oynuyor. Bu da kabul mü? Bence kabul.

Nihat Kahveci: Bugün Fenerbahçe taraftarlarının aklından geçirdiklerini kimse ne cümle, ne de söz olarak aktaramayacak. O kadar üzgünler. Sezon başında bu yana 22 tane transfer yapıldı. Biz saysak yoruluruz. Bu futbol için yapılmadı. Geldiği günden beri hiçbir oyuncunun performansını arttırmayan bir teknik direktör eleştirilir. Ofansif anlamda maçın oyuncusu Szalai. Başka hiçbir şey söylemiyorum. O da sonradan geldi, hazır geldi. Belki o da kötü oynayacak. Çünkü performansı artan yok. Fenerbahçe'nin yediği golde, en son zemini suçlarım. Normalde, defansta 2'ye 1 kalırsın. Hadi Caner görmedi, Nazım oyuna daldı. Kulübenin 10-15 metre önünde duruyor Halil. Bir kişi de oradan uyaramadı mı oyuncuları? Fenerbahçe bu kadar basit gol yememeli.

Erman Toroğlu: Mesut Özil, 'Ben nereye düştüm' diyor. Arsenal'de Mesut'un yanında oynayan oyuncuları düşünün, herkes onları konuşurdu, burada onu bulamayacak. Böyle giderse 4-5 maç sonra 'Pardon' diyebilir. Fenerbahçe kötü değil, çok kötü. Bir takım 9. dakikada gol yiyip maçı öyle bitiriyorsa, ben o takımı tartışmam kusura bakmayın!

Serdar Ali Çelikler: Hiç merak etmeyin sevgili Fenerbahçeliler. Şampiyonluk ümidiniz sakın kaybolmasın. Erol Bulut'a inanıp güvenmeye devam edin! Sportif Direktör Emre Belözoğlu ne kadar doğru bir karar vermiş Bulut'u getirmekle! Hatta bizim gibi birkaç kendini bilmeze rağmen PANİK HAVASI VARMIŞ GİBİ davranmayarak Erol Bulut'la devam etmesi müthiş bir ferasetti! Fenerbahçe evinde 5. ve bence son kez kaybetti! Bundan sonra kaybetmez! İrfan Can ve Gustavo geldiğinde bu takım harika bir takım haline gelecek! "İyi oyun" dediğiniz şey ZATEN BİR ALGI OYUNU'dur! İyi oyun diye bir şey yoktur, kazanmak vardır! Göztepe karşısında olmadı ama iş kazası olarak görmek lazım! Erol Hoca'nın bugün rezil bir gününde olan, son 20-25 dakikada artık yürüyemez hale gelen Mesut'u oyundan çıkaramayacağını falan düşünmek safsatadan ibarettir! Camiayı karıştırmak isteyenlere göz yummayın! Cisse geçen sene 22 gol atmış büyük bir futbolcu! Onu da attı içeri, şahane bir sezon geçiren Samatta'yı da! Thiam'ı oyundan aldığı için eleştirmeyin, sakattır muhtemelen! "F.Bahçe'de frikikçinin kim olduğu da belli değil" diyenler tamamen ALGICI'dır! Sinan Gümüş çok iyi bir transfer olduğunu bir kez daha belli etti! Keşke Lemos da olabilseydi! Ha bu arada #seninleyizmerthakanyandaş .. Hiç kafaya takmayın! Her şeyin çok güzel olacağına inanın! Fenerbahçeliler böyle 'Pembe Gazete'ye ihtiyaç duyuyorlar. Gerçekleri acımasızca söyleyenleri "Hain" diye "Algıcı" diye "İş bilmez" diye eleştiriyorlar, suçluyorlar.

Ahmet Çakar: Maçın başlamasına yarım saat kala televizyonda Erol Bulut, moderatör Güntekin Onay'dan hesap soruyor. Geçen hafta Ademi ile ilgili söylediği sözlerde neyi kast etmiş! Sana ne Erol! Kafanı bunlara, konsantrasyonunu böyle işlere harcayacağına takımını yönet. Eee, şimdi istediğin oyuncuyu aldılar, yönetim fedakârlık yaptı ama sahada ne oyuncular üzerinde hakimiyet ne de taktik disiplini sağlayabildin. Peki bak bakalım 3 büyüğün oynadığı futbola, en kötü hanginiz? Üstelik sen nasıl hocasın, rakibin en hızlı adamı belli ki Halil, kornerde daha 9. dakikada rakibin en hızlı adamına bire bir yakalanmak var mı? Plaj futbolunda bile teknik direktörler daha korner atılmadan riskli durumu fark eder, oyuncuları bağırarak uyarırlar. Liderin belki 3 puan gerisindesin ama haftalardır oynattığın futbol rezalet. Daha golcün belli değil. Thiam ile başlıyorsun, çıkartıyorsun Samatta'yı alamıyorsun. Sonra Valencia'yı çıkartıp Samatta'yı alıyorsun.



