FETÖ'cü Gürbüz Sevilay YPG'ye askeri teçhizat için aracı olmuş Cem Küçük detayları yazdı

Özbekistan'da MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen firari FETÖ mensubu Gürbüz Sevilay'la ilgili çarpıcı detayları, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "FETÖ-PKK/YPG ilişkisine en net delil" başlıklı yazısında anlattı.

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Haklarında yakalama kararı bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, geçtiğimiz günlerde MİT'in operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilmişti.

Sevilay’ın FETÖ'nün talimatıyla, terör örgütü PKK ile bağlantı kurduğu, örgüt üyelerine Ukrayna’daki Suriyeli silah tüccarları üzerinden askeri teçhizat temin ettiği ortaya çıktı.

Gürbüz Sevilay'ın yurt dışındaki faaliyetlerini, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "FETÖ-PKK/YPG ilişkisine en net delil" başlıklı köşesinde kaleme aldı. işte o yazısının ilgili bölümü:

"Kırgızistan ve Ukrayna’da şirketler açmış"

"Zamanında PKK ile FETÖ’nün ilişkisine çok değinilmişti ama hep delil var mı deniyordu. Çok delil var ama iki hafta MİT’in yurt dışından (Özbekistan) getirdiği iki FETÖ’cüden biri çok önemli.

Savunma sanayinde faaliyet gösteren Gürbüz Sevilay'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile devletten ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği tespit ediliyor. Söz konusu şahıslar vasıtasıyla 2017 yılında PKK/KCK mensupları ile irtibat kuruyor.

Gürbüz Sevilay Irak ve Suriye’deki PKK/YPG mensuplarının füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019 yılında ilk olarak Irak Kuzeyi’ne gidiyor.

Haseke'de terör örgütünün tesislerini ziyaret ediyor

Gürbüz Sevilay, PKK/KCK’nın organize etmesiyle illegal yollardan Suriye’ye gidiyor. Haseke’de örgütün silah, mühimmat, araç üretim ve geliştirme tesislerini ziyaret ediyor. PKK/KCK yetkilileriyle örgüte ait karargâhlarda görüşüyor.

Sevilay, söz konusu görüşmelerde PKK/KCK tarafından kendisine iletilen ihtiyaçları karşılamak amacıyla savunma sanayindeki uluslararası bağlantılarını devreye sokuyor. Yabancı menşeli firma sorumluları ile PYD/YPG’nin Suriye’deki İHA/Drone ile mücadele sürecini bizzat yönlendiren Mazlum Kobani ve diğer üst düzey PKK mensuplarını Suriye’de bir araya getiriyor.

Gürbüz Sevilay ayrıca FETÖ’ye Özbekistan’da maddi yardımda bulunuyor. Devlet Kurumları’na sızan FETÖ mensuplarının iltiması ile yurt dışında usulsüz ihaleler alarak maddi kazanç sağlamış. Kırgızistan ve Ukrayna’da şirketler açmış.

Bakın bir FETÖ’cü, yurt içi ve yurt dışında şirketleri var. KHK’lı FETÖ’cüleri işe alıyor. Uluslararası bağlantılarıyla YPG’ye silah ve mühimmat sağlıyor. Nasıl bir ihanet olduğunu varın siz hesap edin...

Gürbüz Sevilay, Özbekistan’da yakalandı ve Türkiye’ye getirildi... Aslında geçen haftaların en önemli olaylarından biri buydu ama nedense medyada çok geniş yer bulmadı.

Cem Küçük'ün yazısının tamamı