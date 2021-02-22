BIST 1.564
DOLAR 7,00
EURO 8,48
ALTIN 403,39
HABER /  YEREL

Artvin'de salgını fırsata çevirdi! El emeğiyle yaptı: 1024 tane...

ARTVİN'de yaşayan otel işletmecisi Gündüz Atabey koronavirüs salgınını fırsata çevirerek ahşaptan bini aşkın süs eşyası üretti.

Abone ol

İlçe merkezinde otel işletmeciliği yapan Gündüz Atabey, pandemiden dolayı işleri azalınca daha önce ilgisi olan ahşap oymacılığına yöneldi. Ormanlarda, bahçelerde ağaç toplayan, atölyelerden de bazı malzemeler satın alan Atabey, eğitim almamasına rağmen, bu ürünleri özeverili çalışmasıyla elleriyle şekillendirmeye başladı.

Ağaç parçalarından fotoğraf çerçeveleri, ahşaptan aynalar, hayvan bibloları, değişik süs eşyaları yapan Atabey, fırsata dönüştürmeyi başardığı pandemide, bin 24 değişik esere imzasını attı. Birbirinden farklı el emeği eşyalar yapıp, doğadan topladığı ağaç parçalarına hayat veren Atabey, eserlerini sergilemeyi ardından da satışa sunmayı planlıyor.


Salgını fırsata çevirdi
Pandemiden dolayı işlerinin azaldığını belirten Gündüz Atabey, “Bu süreçte boş durmak istemedim. Eskiden beri ahşap merakım vardı ama bugüne kadar hiç ön plana çıkarmamıştım. Bu dönemi de fırsat bildim, dağda, bahçede, ormanda bulduğum atık ağaç parçalarını, atölyelerde satılan bazı malzemeleri aldım ve şekiller verdim. Fotoğraf çerçeveleri, ahşaptan aynalar, hayvan bibloları, değişik süs eşyaları yapıyorum” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sadece 3 kişide var! Kırıkkale'de hobi olarak başladı fiyatı cep yakıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Özlem Zengin hakkındaki iğrenç paylaşıma soruşturma! Mert Yaşar'a yakalama talimatı
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Ahmet Hakan: HDP'ye oy vermiş vatandaşlarımızı dışlarsan... PKK’ya çalışmış olursun
İçişleri Bakanlığı: 15-22 Şubat tarihleri arasında 31 bin 197 kişiye işlem yapıldı
Ronaldinho, corona tedavisi gören annesini kaybetti
Abdulhamit Gül'den 'Özlem Zengin' açıklaması: Ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum
Erol Bulut'u yerin dibine gömdüler: Saha kenarında maçı izliyor
Pandemi evlilikleri de es geçmedi! Online aldatmalar artınca ayrılıklar patladı
Gaziantep'te feci kaza! Takla atarak durabildi: Yaralılar var
Bakan Zümrüt Selçuk'tan, Adana'da 79 mezarın tahrip edilmesine tepki!
Yorumlar