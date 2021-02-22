Özlem Zengin hakkındaki iğrenç paylaşıma soruşturma! Mert Yaşar'a yakalama talimatı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in sosyal medyada iğrenç sözlerle hedef alınmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aşağılık paylaşımlarda bulunan avukat Mert Yaşar'ın yakalanması için emniyete talimat yazdı.

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Twitter üzerinde FETÖ'cü yapılanmayla ilgili görüşlerini bildiren Özlem Zengin'i hedef alan hukukçu ve avukat Mert Yaşar, iğrenç paylaşımda bulundu. AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle Mert Yaşar hakkında soruşturma başlatıldı.

Yaşar, tepkilerin ardından paylaşımını silip, hesabını korumalı hesap yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma başlatıldığı bildirildi. Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"Bir sosyal paylaşım sitesinde, Mert Yaşar isimli kullanıcı tarafından Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle cumhuriyet başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için kolluğa talimat verilmiştir"

Fahrettin Altun'dan tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özlem Zengin hakkında yapılan paylaşıma sert tepki göstererek; "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.