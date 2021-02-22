BIST 1.563
DOLAR 6,99
EURO 8,47
ALTIN 403,39
HABER /  GÜNCEL

Son dakika Ankara'da DEAŞ bağlantılı 14 kişi yakalandı

ANKARA İstihbarat ve TEM ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenen yabancı uyruklu 14 kişi yakalandı.

Abone ol

Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve dışında ülke güvenliğini tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı mücadelesi sürüyor.

14 kişi yakalandı
Bu kapsamda Ankara'da, istihbarat ve TEM ekipleri kimlikleri belirlenen yabancı uyruklu DEAŞ bağlantılı 14 kişiyi yakalamak için operasyon başlattı

Operasyon sonucu, çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenen 14 kişi yakalandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Özlem Zengin hakkındaki iğrenç paylaşıma soruşturma! Mert Yaşar'a yakalama talimatı
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Ahmet Hakan: HDP'ye oy vermiş vatandaşlarımızı dışlarsan... PKK’ya çalışmış olursun
İçişleri Bakanlığı: 15-22 Şubat tarihleri arasında 31 bin 197 kişiye işlem yapıldı
Ronaldinho, corona tedavisi gören annesini kaybetti
Abdulhamit Gül'den 'Özlem Zengin' açıklaması: Ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum
Erol Bulut'u yerin dibine gömdüler: Saha kenarında maçı izliyor
Pandemi evlilikleri de es geçmedi! Online aldatmalar artınca ayrılıklar patladı
Gaziantep'te feci kaza! Takla atarak durabildi: Yaralılar var
Bakan Zümrüt Selçuk'tan, Adana'da 79 mezarın tahrip edilmesine tepki!
Yorumlar