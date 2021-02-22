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Fenerbahçe Erol Bulut'la devam ediyor! 'Okan Buruk' çağrısına ret

Teknik direktör Erol Bulut ile taraftar arasındaki bağ, Göztepe mağlubiyeti sonrası kopma noktasına geldi. Taraftar, sosyal medyadan 'Okan Buruk' çağrıları yaptı ancak yönetim 'öyle bir şey yok' açıklaması yaptı.

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Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 1-0 mağlup oldu. 90 dakika boyunca etkisiz bir görüntü çizen sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Erol Bulut'un geleceği iyice tartışılmaya başlandı.

Okan Buruk çağrılarına ret
Yapılan birçok transfere rağmen hala istenilen oyunu oynatamayan 46 yaşındaki teknik adamla yolların ayrılması gerektiğini düşünen taraftarlar, sosyal medyadan Okan Buruk çağrısı yapsa da yönetim böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

"Öyle bir şey yok"
Yönetimle görüşen TV100 yorumcusu Emre Bol, "Fenerbahçeli bir yönetici ile konuştum. 'Hayır öyle bir şey yok. İlk kez senden duyuyorum. Erol Bulut ile yolumuza devam ediyoruz' dedi." diyerek Bulut ile yola devam edileceğini duyurdu.

Bilindiği gibi Başakşehir ile yollarını ayıran Okan Buruk, bir süredir boşta bulunuyor.

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