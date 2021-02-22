Mars’a giden Perseverance'in tasarımında Boğaziçili imzası

Perseverance’ın özel yan kamerasını Prof. Dr. Bertan Bakkaloğlu tasarladı.

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NASA’nın 7 ay önce kızıl gezegen Mars’a gönderdiği Perseverance, 470 milyon kilometrelik yolculuktan sonra geçen hafta öngörülen tarihte Mars’a inmeyi başardı. Üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon olan Perseverance’ın Dünya’ya çok sayıda özel görüntü yollaması bekleniyor.

Gazete Pencere’nin haberine göre; Perseverance’ın özel yan kamerasını Prof. Dr. Bertan Bakkaloğlu tasarladı.

Perseverance projesinin başkan yardımcısı Matt Wallace, “İlk kez kendimizi başka bir gezegene inerken çekilmiş yüksek çözünürlüklü bir videoda gördük” sözlerinin altında da Bakkaloğlu’nun tasarımı yatıyor.

53 yaşındaki Bakkaloğlu, Bursa Anadolu Lisesi’nden 1986 yılında mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’nin elektrik-elektronik mühendisliğini bitirdi. Ardından kariyer yolcuğu ABD’de devam etti. Halen Arizona State Üniversitesi’nde görev yapıyor. Geçen yıl da eyaletin en iyi öğretim üyesi seçildi.