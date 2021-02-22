Parti kongreleri ve kalabalık cenazeler yapılırken açın artık şu kafe ve restoranlarımızı

Hürriyet gazetesi Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan restoran ve kafelerin açılması çağrısı yaparken dikkat çeken örnekler verdi. Kalabalık parti kongreleri ve cenaze törenlerini hatırlatan Ahmet Hakan, "Anlayın artık halimizi" dedi.

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Türkiye 1 Mart itibariyle normalleşme adımlarını atmaya hazırlanırken, cevabı en çok merak edilen soruların başında kafe ve restoranların ne zaman açılacağı geliyor. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, kafe ve restoranların açılması için çağrıda bulundu. Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Parti kongreleri yapılıyor mu? Yapılıyor.

Kayak tatillerinde sorun var mı? Yok.

Kalabalık cenaze törenleri düzenleniyor mu? Düzenleniyor.

Otellerin restoranları ve kafeleri açık mı? Açık.

Sokaklar dolup taşıyor mu? Taşıyor.

Eeee açın kardeşim şu lokanta ve kafelerimizi...

Beş sezonluk Breaking Bad’i üçüncü kez izliyoruz. Anlayın artık halimizi...