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Victor Osimhen bilincini kaybetti, hastaneye kaldırıldı

Napoli'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen maçta başını yere çarptı. Kısa süreliğine bilinci kapanan oyuncu hastaneye kaldırıldı.

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Serie A'da Napoli, Atalanta deplasmanından 4-2'lik yenilgiyle ayrılırken karşılaşmanın son dakikalarında talihsiz bir olay yaşandı.

Napoli'nin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Cristian Romero ile girdiği ikili mücadelenin ardından başını yere çarptı. Birkaç saniye içinde futbolcular ve sağlık ekibi oyuncunun etrafını sardı. Kısa süreliğine bilincini yitiren genç futbolcu hastaneye kaldırıldı.

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