Ayşe Mine evlilikleri kaç kere evlendi eşi kimdir?

16 yaşında çıkardığı ilk 45'lik plağından "Demek Ki Öyle" isimli şarkısı ile bir dönem olan Ayşe Mine Demetve Alişan ile programına konuk oldu. Ayşe Mine'nin hayatı da merak konusu oldu.60 yaşında olan Ayşe Mine aslen İstanbullu. Ergün Günaydın ile evli olan Ayşe Mine'nin hayatı...

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Müziğe 13 yaşında iken Radife Erten'den müzik eğitimleri alarak başlamıştır. Radife Erten'den sonra ise Muzaffer Birtan, İsmail Akdeniz ve Özcan Korkut'tan dersler aldı ve bu süreçte Melahat Pars'tan da faydalanmıştır. Demet ve Alişan İle'nin konuğu Ayşe Mine kimdir? Ayşe Mine kaç yaşında, nereli? Ayşe Mine hayatı ve biyografisi nedir?

Asıl adı Ayşe Akyüz olan Ayşe Mine, 30 Ocak 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müziğe 13 yaşındayken Radife Erten’den ders alarak başladı. Muzaffer Birtan, İsmail Akdeniz ve Özcan Korkut’dan dersler alan Ayşe Mine, bir süre Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne devam etti. 16 yaşında iken ilk 45’lik plağını piyasaya çıkardı. 80’lerde arabest müziğe transfer olan Ayşe Mine’nin 1977’teki bu işk 45’liğinden Demek ki öyle isimli şarkısı hit oldu. "Erkek Milleti" isimli plağı ile Altın Long Play Ödülü'nü kazandı. Muzaffer Birtan, İsmail Akdeniz ve Özcan Korkut’tan ders alan sanatçı, bir süre Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde yer aldı.