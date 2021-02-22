Gizlilik politikasını kabul etmezseniz hesabınıza ne olacak? WhatsApp açıkladı
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçen ay gizlilik sözleşmesi nedeniyle Türkiye'nin gündemine oturmuş ve birçok kullanıcı uygulamayı silme kararı almıştı. Tepkilerin çığ gibi büyümesi nedeniyle geri adım atan WhatsApp, yeni bir açıklamada bulundu. WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler ne yapacak? İşte yanıtı...
Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp’ın zorunlun güncelleme kararının yankıları sürüyor.
Dikte ettiği değişiklik sonrası kullanıcı sayısı hızla azalan WhatsApp tepki çeken güncelleme kararı ile ilgili yeni bir açıklama yayınladı.
Gelen tepkiler üzerine WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesinin onaylanma tarihini 15 Mayıs'a ertelemişti. Mesajlaşma platformu söz konusu sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesaplarına bu tarihten itibaren ne olacağı açıklandı.
Açıklamaya göre, WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini bu tarihe kadar kabul etmeyen hesaplar birkaç gün boyunca hesaplarına gelen mesaj ve aramaları bildirim olarak görebilecek ancak uygulamayı bunları okumak ya da yanıtlamak için kullanamayacak.